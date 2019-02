Affaire des deux mallettes d’argent pour Sonko : l’Ambassade de Russie au Sénégal dément le Sory Kaba

L’ambassade russe au Sénégal dément le Directeur des Sénégalais de l’extérieur. Sory Kaba avait révélé que le candidat de la coalition Sonko Président, « en panne d’argent, est financé par des Lobbys russes qui doivent lui envoyer de l’argent contenu dans deux mallettes dans les 48 heures (il a fait la déclaration samedi 9 février) ». Que nenni, selon les diplomates russes.



« Les révélations faites par Mr Sory Kaba n’ont rien à avoir avec la réalité et sont été démentis dans toute leur intégralité», précise-t-ils dans un communiqué de presse.



« Nous espérons que cette démarche maladroite de la part de Mr Sory Kaba recevra une appréciation adéquate et ne se reproduira plus », met en garde l’Ambassade russe.