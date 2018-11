Affaire des faux billets : Ngaka Blindé jugé à la 2eme chambre correctionnelle

Le rappeur Baba Ndiaye alias Ngaka Blindé devra prendre son mal en patience. Pour cause, la date de son procès n’est pas encore fixée. Toutefois, informe « Les Echos », il sera jugé par la deuxième chambre correctionnelle.



Dans cette affaire, la chambre criminelle, qui avait jugé en première instance le rappeur inculpé pour faux billets sur la somme de 5 millions de F Cfa, s’est déclaré incompétente et avait renvoyé le dossier devant la chambre correctionnelle. Le journal souligne que cela pourrait lui faire bénéficier d’une peine plus légère.



Le célèbre rappeur, Ngaka Blindé, a été arrêté en décembre 2017 avec plus de 5 millions de Fcfa en faux billets alors qu’il était en partance pour Mbour.