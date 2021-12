Affaire des faux billets à Mbao : un artiste échangeait un million Fcfa à 300.000 francs

Des peines allant de deux à sept ans de prison ont été requises contre le marabout, Bouna Counta et l’artiste, Mbaye Dieng. Ces derniers ont été inculpés pour "contrefaçon, mise en circulation et détention de matière servant à la contrefaçon de signes monétaires".



D’après « Rewmi Quotidien », tout est parti d’un renseignement anonyme informant les policiers des activités illicites de Bouna Counta. Interpellé à son domicile sis à Mbao, le jeune marabout a confié qu’il vendait du mercure à ses faussaires dont, son ami d’enfance Mbaye Dieng.



Ce dernier est tombé dans le piège des limiers en leur livrant le montant de 500.000 francs de faux billets. 193 billets ont été par la suite découverts chez Mbaye Dieng. Auditionné, l’auteur-compositeur a révélé qu’il vend 1 million de faux billets à 300.000 francs.



Attrait devant le tribunal correctionnel de Dakar, Bouna Counta condamné en 2016 pour détention d’un faux billet de 10.000 francs et son complice risque les peines de sept ans de réclusion criminelle et deux ans ferme ainsi que la destruction des matières saisies. Arrêtés depuis le 28 janvier 2021, ils seront édifiés sur leur sort le 13 janvier 2022.