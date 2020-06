Affaire des faux billets : l'ex député Boughazelli libéré

L’ex-député Seydina Fall alias Bougazelli est sorti de prison ce mercredi 3 juin 2020. Le Doyen des juges d’instruction lui a accordé une liberté provisoire. Cela fait suite à la demande introduite par son avocat, Me Ciré Clédor Ly, devant la chambre d’accusation.



L'information a été confirmée par l'un de ces avocats, Me El Hadji Diouf qui tient à préciser que son client est toujours présumé innocent.



Pour rappel, Me Ciré Clédor Ly avait soutenu que la garde en prison de son client était illégale. Et le plus comble dans cette affaire, avait pesté la robe noire, c’est que le juge d’instruction avait refusé plusieurs fois les demandes de liberté provisoire et refusait de l’entendre.



Bougazelli avait été arrêté et inculpé depuis le 22 novembre 2019 « pour association de malfaiteurs, corruption et trafic de faux billets de banque ».