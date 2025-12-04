Affaire des "faux documents d'état civil" : l'ancien international Cheikh Mbengue placé sous contrôle judiciaire

L'ancien international de football Cheikh Mbengue, président de United Académie, interpellé récemment par la Sûreté urbaine (SU) de Dakar, a été inculpé et placé sous le régime du contrôle judiciaire. Il a passé la nuit d'hier, mercredi à son domicile, au même titre que les quatre autres individus mis en cause dans cette affaire, dont un joueur de l'académie qu'il dirige.



Bien que les mis en cause aient recouvré une liberté conditionnelle après leur passage devant le juge du tribunal d'instance, selon « L’Observateur », les investigations dans ce dossier se poursuivent activement. L'arrestation de Cheikh Mbengue et de ses co-inculpés s'inscrit dans le cadre d'une vaste enquête sur un "trafic présumé de faux documents".



Selon les informations divulguées, l'origine de cette procédure est un signalement émis par la Direction de l'administration et des finances (DAF) suite à la découverte de plus de "800 faux documents d'état civil".



Ces documents frauduleux auraient tous été délivrés par le Centre de Marsassoum, laissant entendre que les interpellations ne constituent que le premier niveau d'une affaire potentiellement plus étendue.