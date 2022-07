Affaire des faux passeports diplomatiques : Simon, Kilifeu et Thier jugés ce jeudi

Le procès des rappeurs Landing Mbessane Seck dit « Kilifeu » et Simon Niaga Kouka alias Simon et de leur dénonciateur Thierno Amadou Diallo connu sous le nom de "Thier" s'ouvre ce jeudi 07 juillet. Les mis en cause qui seront devant le Tribunal correctionnel de Dakar, sont poursuivis pour "escroquerie, association de malfaiteurs, corruption et tentative de faux documents administratives".



Tous les trois prévenus qui avaient été arrêtés avant d'obtenir une liberté provisoire, vont comparaître libres .



Pour mémoire, l’accusateur Thierno Amadou Diallo, qui avait porté plainte contre Kilifeu était chargé par le ministère public pour "complicité de corruption, complicité de tentative de faux et usage de faux document administratif et complicité de trafic de migrants".



Concernant Simon, il avait été retenu contre lui les infractions de "tentative de trafic de migrants et complicité d’usage de faux".