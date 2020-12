Affaire des gadgets contenant de l’alcool: Six (6) personnes jugées ce mardi

Le tribunal des Flagrants délits de Dakar va se pencher ce mardi 29 décembre 2020, sur le dossier des gadgets contenant de l’alcool (6°). Dans cette affaire, six (6) individus dont un agent commercial libanais Houssam Khalil et Sylvie Dasilva, qui fournissait certains commerçants feront face au juge.



L’affaire a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Découverts par une mère de famille établie à Rufisque qui a constaté le changement de ses enfants âgés de 6 et 7 ans, devenus trop agités, les gadgets ont fait l’objet d’une enquête.



Les investigations menées par la police de Rufisque ont permis de mettre la main sur deux groupes de personnes. Le premier est composé de deux individus : Aly Khalil, commerçant libanais et Thierno Amadou Diallo, né en Guinée Conakry. Ils ont poursuivi pour de détentions de produits sans facture, vente illicite de boisson alcoolisée, tromperie sur la qualité et importation irrégulière de produits alimentaires.



Le second groupe, au nombre de 4 individus, Houssain Khalil, agent commercial Libanais, Sylvie Dasylva, agent commercial née à Dakar, Ahmed Oussein Aïdara Garaye, commerçant mauritanien et Mamadou Ba, boutiquier, sont accusés de contrebande, mise ne danger de la vie d’autrui, entre autres griefs.



Pour rappel, les analyses faites sur ces produits arrivés de façon frauduleuse sans contrôle, ont montré la présence de six (6) degrés d'alcool, d'après le directeur du Commerce Intérieur qui se fonde sur des analyses effectuées dans les laboratoires de son structure.