Affaire des gadgets de jus alcoolisé: le verdict est tombé

Le tribunal des Flagrants délits de Dakar a rendu ce mardi 5 janvier 2020, son verdict dans l’affaire des jouets contenant de l’alcool. Les deux (2) principaux prévenus, des grossistes, ont été condamnés à 6 mois avec sursis. Il s’agit de Thierno Adama Diallo et du Libanais Aly Khalil.



Ce dernier qui avait déclaré avoir acquis la marchandise auprès d’un commerçant gambien, devra aussi verser la somme de 1 million de F Cfa en guise de dommages et intérêts aux familles des enfants qui avaient bu le jus.



Les quatre (4) autres prévenus, à savoir Sylvie Dasilva, Rouguiyatou Diallo, Aïdara Guaraye et Mamadou Ba, ont été relâchés purement et simplement.



Selon la Rfm qui donne l’information, l’association SOS consommateur, constituée partie civile dans cette affaire, a été déboutée.



Pour rappel, le maître des poursuites avait requis la peine d’un an de prison ferme pour les deux (2) principaux mis en cause et de 6 mois avec sursis pour les autres prévenus. Le pool d’avocats de la défense avait plaidé la relaxe pure et simple.



Les analyses faites sur ces produits arrivés de façon frauduleuse sans contrôle, avaient montré la présence de six (6) degrés d'alcool, d'après le directeur du Commerce Intérieur qui se fonde sur des analyses effectuées dans les laboratoires de sa structure.