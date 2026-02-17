Affaire des présumés homosexuels : Ibrahima Magib Seck et trois autres suspects envoyés en prison

Le dossier sur les présumés homosexuels impliquant Pape Cheikh Diallo continue de s'alourdir. Ce mardi, Ibrahima Magib Seck ainsi que trois de ses complices présumés ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye.



Après leur présentation devant le magistrat du premier cabinet, les quatre mis en cause, initialement interpellés par la brigade de recherches de Guédiawaye, ont été fixés sur leur sort. Le juge a suivi les réquisitions en ordonnant leur incarcération immédiate.



Les charges retenues contre le groupe sont : « association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, actes contre nature, mais également pour mise en danger de la vie d’autrui et transmission volontaire du VIH ».



À ce jour, le bilan des incarcérations s'élève à seize personnes, douze autres suspects ayant déjà été envoyés en prison pour des faits identiques dans le cadre de la même instruction.