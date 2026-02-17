Ramadan 2026 : Hilal France maintient son observation pour le mercredi 18 février

Contrairement à l'annonce de la Grande Mosquée de Paris, l'organisation Hilal France a publié un communiqué ce mardi 17 février 2026 précisant sa position. S'appuyant sur des critères astronomiques et une méthodologie stricte d'observation visuelle, l'association prévoit de scruter le ciel demain soir.



Hilal France rapporte que, selon les données transmises par des experts tels que l'astronome Mohammad Shawkat Odeh et l'astrophysicienne Fatoumata Kebe, le croissant lunaire était invisible ce mardi soir, partout dans le monde. Les équipes déployées sur le territoire français par l'organisation ont confirmé cette absence de visibilité.



Conformément à sa méthodologie basée sur le Hadith préconisant de ne débuter le jeûne qu'après la vision effective du croissant (Hilal), l'organisation rappelle que l'observation doit légalement avoir lieu au soir du 29 Cha'ban.



Par conséquent, Hilal France maintient sa soirée d'observation officielle pour le mercredi 18 février 2026

Cette décision marque une distinction dans le calendrier des musulmans de France pour cette année. En attendant les résultats de l'observation de demain, Hilal France invite les fidèles à consulter l'intégralité des données astronomiques sur sa plateforme officielle pour suivre l'évolution de la situation.



