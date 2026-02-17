Ramadan 2026 : le croissant lunaire aperçu à Louga, le jeûne commence demain (CMS)

C'est officiel. La Commission de l'Observation du Croissant Lunaire (CMS/OCL) confirme l'apparition de la lune sur le territoire national, marquant ainsi le début du mois béni de Ramadan pour la communauté musulmane du Sénégal.



« Le croissant lunaire a été formellement observé ce soir à Dioulki, une localité située dans la zone de Thiel, au sein de la région de Louga ( Nord-ouest du Sénégal) ». Cette observation valide le démarrage du mois de piété et de privation conformément au calendrier lunaire.



À la suite de cette confirmation, la Commission a adressé ses vœux de paix, de santé et de dévotion à l'ensemble des musulmans du Sénégal et de la Oummah internationale. Ce moment marque le début d'un mois de solidarité et de prières intenses à travers tout le pays.