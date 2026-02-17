Santé et dignité : la CEDEAO dresse un bilan positif de son projet sur l’hygiène menstruelle au Benin

La Représentation de la CEDEAO au Bénin a dévoilé les résultats significatifs de son projet d’appui à l’hygiène personnelle et menstruelle lors d’un atelier de capitalisation. Cette initiative, axée sur la dignité des jeunes filles et la sensibilisation aux valeurs communautaires, a principalement impacté les communes de Zè et de Djidja.

Financé par l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), ce projet vise à lever les tabous et à améliorer les conditions de vie des jeunes filles en milieu scolaire et rural, en facilitant l'accès à des solutions d'hygiène adaptées. En renforçant les bonnes pratiques, la CEDEAO s'engage concrètement dans l'autonomisation des adolescentes, un levier essentiel pour leur bien-être et leur maintien dans le système éducatif.



La mise en œuvre, réalisée en synergie avec les ministères sectoriels et les autorités locales, a permis d'atteindre des objectifs quantitatifs et qualitatifs comme la formation de 20 acteurs institutionnels pour assurer le relais et la pérennité des actions, la distribution de 5 000 kits d’hygiène menstruelle réutilisables aux jeunes filles et la sensibilisation de plus de 5 000 élèves (filles et garçons) sur la gestion de l'hygiène et les missions de l'organisation régionale.



L'initiative a servi de vecteur pour promouvoir les idéaux de l'intégration régionale. En associant la santé à l'éducation civique, la CEDEAO consolide la connaissance de ses institutions auprès des jeunes générations béninoises.



L'atelier de capitalisation a réuni les parties prenantes nationales et les représentants communautaires afin d'identifier les enseignements clés de cette intervention. Cette démarche vise à renforcer les partenariats stratégiques pour amplifier les futures interventions au bénéfice des populations locales.



L'engagement réaffirmé de la CEDEAO à travers ces résultats souligne une vision de l'intégration centrée sur le capital humain. En investissant dans la santé et la dignité des jeunes filles, l'organisation pose les bases d'un développement social durable où l'égalité des chances demeure une priorité absolue pour l'espace ouest-africain.

