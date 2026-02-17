Sénégalais retenus au Maroc : l'État et la FSF annoncent une mobilisation diplomatique

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a tenu à rassurer l'opinion publique sur le sort des supporters sénégalais actuellement retenus au Royaume du Maroc. L'instance fédérale affirme que leur situation fait l'objet d'un suivi rigoureux au plus haut niveau de l'État.



« L'État du Sénégal s'est pleinement mobilisé pour résoudre cette situation en collaborant avec les autorités marocaines compétentes. Cette intervention s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles et historiques qui unissent les deux pays. L'objectif affiché est d'assurer une gestion concertée du dossier dans le respect des protocoles diplomatiques en vigueur », note le communiqué officiel, de la FSF, publié ce mardi.



Sous la coordination de l'ambassadeur du Sénégal au Maroc, des mesures ont été déployées pour accompagner les compatriotes concernés. Les diligences entreprises portent sur plusieurs points comme le suivi scrupuleux des conditions de détention, la garantie du respect des droits fondamentaux de chaque supporter, la mise en place d'une assistance juridique appropriée.



La Fédération Sénégalaise de Football réaffirme que la situation est suivie avec la plus grande attention. Elle souligne que l'ensemble des mécanismes diplomatiques et consulaires sont activés pour veiller au bien-être des Sénégalais retenus jusqu'au dénouement de l'affaire.