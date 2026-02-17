Point de presse du Procureur : un membre de l’Amicale des étudiants de l’UCAD exige la vérité sur le décès d’Abdoulaye Ba

Un membre de l’Amicale des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Serigne Saliou Fall, a réagi au point de presse du Procureur de la République concernant le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba. Il rejette l’idée d’une mort naturelle et réclame que toute la lumière soit faite sur les circonstances du drame.



« Nous avons suivi le Procureur de la République durant son point de presse, mais ce que nous attendons avant tout, ce sont les explications sur les circonstances exactes du décès d’Abdoulaye Ba, et non seulement le fait qu’il aurait chuté du quatrième étage », a-t-il déclaré à la RFM.



Pour lui, si Abdoulaye Ba est tombé du quatrième étage, c’est qu’il y a une cause précise. Selon le procureur, la fumée présente dans la chambre l’aurait poussé à sauter. Mais Serigne Saliou Fall s’interroge : cette fumée provient-elle d’un incendie provoqué par les étudiants ou des gaz lacrymogènes tirés par les forces de l’ordre ? « Tout cela reste à vérifier », insiste-t-il, rappelant que des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent différents éléments.



Concernant les camarades arrêtés et l’ouverture d’une information judiciaire, Serigne Saliou Fall estime que la situation traduit une crise profonde. « Pour sortir de cette crise, il faut instaurer un vrai dialogue. Enfermer les gens ne mène à rien. Aujourd’hui, on a l’impression que l’État veut imposer les réformes coûte que coûte, ce qui ressemble à une dictature. Cela ne doit pas se passer ainsi », conclut-il.