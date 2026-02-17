Intégration régionale : Record de candidatures pour le programme d'immersion des jeunes de la CEDEAO

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a franchi une nouvelle étape dans sa politique d'autonomisation de la jeunesse. Le lancement officiel de l'édition 2026 de son programme d'immersion pour les jeunes diplômés témoigne d'un engouement sans précédent à l'échelle régionale.



Le coup d'envoi de cette nouvelle promotion a été donné via la plateforme numérique dédiée au programme. Cette année, l'initiative a suscité un intérêt massif avec un chiffre record de 39 600 candidatures enregistrées à travers l'ensemble des pays membres.



Ce nombre impressionnant de postulants souligne la pertinence croissante de ce dispositif et l'attrait majeur qu'exercent les institutions communautaires sur les jeunes talents d'Afrique de l'Ouest.



Lancé en 2017, le programme d'immersion des jeunes diplômés s'est imposé comme un levier stratégique pour l'organisation régionale. En intégrant des jeunes professionnels au sein de ses diverses agences et institutions, la CEDEAO poursuit des objectifs clairs notamment, renforcer les capacités des jeunes diplômés par une expérience concrète, promouvoir l'intégration régionale en favorisant le brassage des compétences et soutenir l'excellence institutionnelle à travers l'apport de regards neufs et dynamiques.



Au-delà de la simple formation professionnelle, ce programme incarne l'engagement de la CEDEAO à placer la jeunesse au centre du développement régional. En offrant ces opportunités d'immersion, l'institution prépare la future génération de leaders capables de porter les projets de coopération et de stabilité sur le continent.