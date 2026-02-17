Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Section de Recherches de Colobane : Abdou Nguer placé en garde à vue



Section de Recherches de Colobane : Abdou Nguer placé en garde à vue
Convoqué ce mardi 17 février 2026 à la Section de Recherches de Colobane, Abdou Nguer a été placé en garde à vue à l’issue de son audition par les enquêteurs.
 
Cette convocation fait suite à sa récente intervention sur la chaîne Dakar 18, où il s’était exprimé au sujet du communiqué du Procureur de la République concernant le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba.
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 17 Février 2026 - 20:53


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter