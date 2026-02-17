Section de Recherches de Colobane : Abdou Nguer placé en garde à vue

Convoqué ce mardi 17 février 2026 à la Section de Recherches de Colobane, Abdou Nguer a été placé en garde à vue à l’issue de son audition par les enquêteurs.
Cette convocation fait suite à sa récente intervention sur la chaîne Dakar 18, où il s’était exprimé au sujet du communiqué du Procureur de la République concernant le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba.
