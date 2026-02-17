Drame politique : la dépouille de "Guelwar" attendue ce mercredi à Dakar, les obsèques prévues le même jour

La dépouille de Baba Abdoulaye Diop, plus connu sous les pseudonymes de « Venom » ou « Guelwar », sera rapatriée au Sénégal demain mercredi 18 février. Le jeune homme de 25 ans avait perdu la vie en France en décembre dernier suite a une divergence politique.



Dès son arrivée à Dakar, la dépouille sera conduite à la mosquée d'Ouest-Foire. La levée du corps est prévue le même jour à 11 h. La cérémonie religieuse sera immédiatement suivie de l'inhumation au cimetière musulman de Yoff.



Pour rappel, le jeune « Guelwar » a succombé à ses blessures après avoir été poignardé lors d'une altercation avec un compatriote surnommé « Baol ». Ce différend mortel, survenu à la fin de l'année 2025, aurait pour origine de profondes divergences politiques entre les deux hommes qui en étaient venus aux mains.



Selon Seneweb qui donne l'information, le présumé meurtrier est toujours entre les mains de la justice française.