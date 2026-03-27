Tribunal de Dakar : L'épouse du lutteur Ada Fass condamnée à deux mois avec sursis

La commerçante Mariama Danfakha, épouse du lutteur Ada Fass, a été condamnée ce jeudi par le tribunal d’instance de Dakar à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000 FCFA. Poursuivie pour coups et blessures volontaires et injures non publiques, la prévenue, qui a comparu libre en raison de son état de grossesse, contestait les faits qui l'opposaient à l'une de ses clientes, Ndèye Khoudia Sall.





Le différend, survenu en décembre 2025, trouve son origine dans une transaction commerciale banale : la cliente s'était rendue à la boutique pour récupérer un produit commandé lors d'un "live" après versement d'un acompte de 10 000 FCFA. Devant l'impossibilité de la commerçante de retrouver l'article, le ton est monté. Selon la partie civile, Mariama Danfakha l'aurait injuriée avant de la saisir au collet, entraînant une incapacité temporaire de travail (ITT) de cinq jours et la perte d'un collier en or.





Si la défense, assurée par Maître El Mamadou Ndiaye, a plaidé la relaxe en soulignant l'absence de confrontation physique due à la grossesse de sa cliente, le tribunal n'a suivi que partiellement ces arguments. Le procureur avait requis le renvoi des fins de la poursuite pour les injures, mais avait jugé l'infraction de coups et blessures constituée.





En plus de la peine de prison avec sursis, la commerçante devra s'acquitter de l'amende ferme, clôturant ainsi ce volet judiciaire qui a vu le témoignage du lutteur Ada Fass, venu confirmer avoir remboursé l'acompte pour apaiser les tensions.

