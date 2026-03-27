Tribunal de Kaffrine : A. Th. écope de trois mois ferme pour vol de condiments

Le Tribunal de grande instance de Kaffrine a condamné le prévenu A. Th. à une peine de deux ans de prison, dont trois mois ferme, pour le vol de plusieurs sacs d’oignons et de pommes de terre. Le verdict, rendu ce jeudi, prévoit également le versement de 408 000 francs CFA à la partie civile à titre de dommages et intérêts, tandis que le coprévenu M. B. a été relaxé au bénéfice du doute.



À la barre, A. Th. a tenté de justifier la possession de la marchandise en affirmant l'avoir achetée auprès de M. B. Cette ligne de défense a été catégoriquement réfutée par ce dernier, qui a nié toute implication dans l'opération. Faute de preuves matérielles liant M. B. au délit, le procureur de la République a requis sa relaxe, tout en demandant une application rigoureuse de la loi contre A. Th.





Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet en déclarant A. Th. coupable des faits qui lui sont reprochés. Outre sa peine de prison, le condamné devra intégralement rembourser le préjudice subi par le propriétaire des denrées alimentaires. M. B., quant à lui, ressort libre de cette procédure judiciaire.

