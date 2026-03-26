Front social : les enseignants prêts à durcir le ton après les vacances

Le Cadre unitaire des syndicats les plus représentatifs (G7) a réaffirmé, mercredi 25 mars 2026, sa ferme détermination à maintenir la pression sur le Gouvernement. Réunie au siège du SIENS pour évaluer son sixième plan d’actions, la plénière des Secrétaires généraux a pris acte de la volonté manifeste de la base de poursuivre le combat face à ce qu'elle qualifie d'« immobilisme » et de « stratégie du pourrissement » de la part des autorités.





Le G7 prévient qu'il n'hésitera pas à engager de nouvelles actions syndicales si le Gouvernement continue de verser dans le « louvoiement ». Tout en restant ouvert à la médiation des autorités coutumières et religieuses, le cadre syndical conditionne toute accalmie à des réponses concrètes sur le passif social et à l'inscription de délais précis dans le protocole d'accord proposé par le ministère de la Fonction publique.





En signe de durcissement, le G7 finalise actuellement une plainte contre l'État du Sénégal auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT) suite aux ponctions effectuées sur les salaires de février. En appelant les « soldats du savoir » à redoubler de vigilance, les syndicats les plus représentatifs indiquent clairement que la crise scolaire est loin de connaître son dénouement sans une intervention directe et décisive du Premier Ministre lors des prochaines vacances.

