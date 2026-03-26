Affaire des presumés homosexuels : la gendarmerie procède à sa 51e interpellation

La Gendarmerie nationale, sous l'impulsion du général Martin Faye, a franchi une nouvelle étape dans le dossier des presimés « homosexuels ». La Brigade de recherches (BR) de Keur Massar a procédé, dans la nuit de mercredi à jeudi, à sa 51e interpellation dans le cadre de cette affaire liée à la lutte contre la délinquance et les pratiques contraires aux bonnes mœurs.





Le dernier suspect appréhendé est un ressortissant tchadien, identifié sous le nom de Hussen G. Selon les informations exclusives de Seneweb, son arrestation fait suite à celle de son partenaire, Khalifa Ababacar Traoré, interpellé le mardi 24 mars 2026. Ce dernier est présenté comme un proche de Pape Cheikh Diallo, figure centrale de ce dossier qui continue de défrayer la chronique judiciaire au Sénégal.







Le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, coordonne étroitement l'évolution de cette enquête d'envergure. Cette 51e arrestation témoigne de l'accélération de la cadence des forces de sécurité dans la traque des réseaux impliqués dans cette affaire complexe.

