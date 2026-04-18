Affaire des supporters sénégalais : Mamadou Diagna Ndiaye en mission au Maroc pour une médiation ?

Les autorités sénégalaises poursuivent leurs démarches en vue d’obtenir la libération des supporters détenus au Maroc depuis la finale de la CAN 2025.



Selon une source de PressAfrik, le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, se trouve actuellement au Maroc. Sa présence alimente les interrogations quant à une éventuelle mission visant à rencontrer le Roi Mohammed VI dans le cadre de ce dossier.



Par ailleurs, le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, a réaffirmé vendredi sur la RTS 1 l’engagement de l’État à suivre cette affaire, tout en indiquant que des discussions sont en cours avec les autorités marocaines afin de trouver une issue favorable.



Dans cette affaire, neuf supporters ont été condamnés à un an de prison ferme, six autres à six mois, tandis que trois ont écopé de trois mois de prison. Ces derniers ont d’ailleurs été libérés ce samedi après avoir purgé leur peine.



Arrêtés à la suite de la finale du 18 janvier, les supporters sont poursuivis pour « hooliganisme », des faits incluant notamment des violences, des dégradations d’équipements sportifs, une invasion de la pelouse et des jets de projectiles.

