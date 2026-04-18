Grand Yoff : un individu arrêté pour trafic de produits cellulosiques destinés à la toxicomanie

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies a procédé à l’interpellation d’un individu pour trafic de produits cellulosiques destinés à la toxicomanie et mise en danger de la vie d’autrui.



Selon des informations recueillies, c’est à la suite à des renseignements faisant état d’un individu s’adonnant à la vente de produits cellulosiques à des fins de toxicomanie au niveau du « Pont de l’Émergence », un dispositif discret, composé d’éléments de la Brigade de Recherches (BR), a été mis en place vers 14 heures. Cette opération a permis d’identifier et d’interpeller le mis en cause aux environs de 18 heures.



D’après la Police nationale, l’’individu a été appréhendé sous une tente érigée derrière le garage des cars « Ndiaga Ndiaye », déplacé sur les lieux suite au déguerpissement du stade Léopold Sédar Senghor. Il était en possession de deux litres de produits cellulosiques qu’il dit avoir achetés à Grand Dakar, en vue de les revendre au détail à raison de 500 FCFA le flacon. Le suspect déclare avoir déjà écoulé neuf bouteilles avec la complicité d’un acolyte actuellement en fuite.



Le mis en cause est placé en garde à vue pour « trafic de produits cellulosiques destinés à la toxicomanie et mise en danger de la vie d’autrui ». L’enquête se poursuit.