Sénégal: le gouvernement serre la vis sur les lotissements irréguliers

Le ministre de l’Urbanisme, Moussa Bala Fofana, a ordonné la suspension immédiate de tous les lotissements réalisés sans autorisation préalable, dans une circulaire datée du 13 avril 2026 adressée aux gouverneurs.



Rappelant les dispositions du Code de l’urbanisme, il dénonce la multiplication d’opérations illégales sur le territoire national. Il exige l’arrêt des travaux en cours et demande aux autorités administratives de bloquer toute délivrance d’actes sur des sites non autorisés.



Le ministre met également en garde les maires contre toute complicité, soulignant leurs responsabilités pénales et administratives. Il appelle enfin à un contrôle strict, en coordination avec les services compétents.



Cette mesure s’inscrit dans la volonté des autorités, sous l’impulsion du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, de mettre fin aux occupations irrégulières du foncier.