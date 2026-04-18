Est de la RDC: en Suisse, des avancées mais toujours pas d’accord entre Kinshasa et le groupe AFC/M23

Après cinq jours de discussions à Montreux, en Suisse, le neuvième round de négociations entre Kinshasa et l’AFC/M23 s’est achevé. Si le communiqué final évoque des avancées, aucun accord n’a été trouvé sur un point clé – selon les informations de RFI : le troisième protocole de l’accord-cadre signé à Doha l’an dernier, notamment sur les questions judiciaires et l’accès humanitaire.

RFI

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