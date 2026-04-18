Est de la RDC: en Suisse, des avancées mais toujours pas d’accord entre Kinshasa et le groupe AFC/M23

Derrière les annonces d’avancées, les négociations ont été tendues. Selon une source diplomatique jointe par RFI, le communiqué final permet surtout à chacun de quitter la table sans perdre la face. Mais dans le détail, les désaccords restent nombreux.
Points de friction
Sur le plan judiciaire, d’abord, l’AFC/M23 demande la levée de condamnations à mort visant certains de ses membres, ainsi que l’abandon de poursuites contre d’autres. Demande que Kinshasa refuse. Certains des concernés participaient d’ailleurs aux discussions cette semaine en Suisse.
Autre point de blocage, selon nos sources : les questions économiques. L’AFC/M23 réclame la réouverture des banques dans les zones qu’il contrôle, fermées et déconnectées par Kinshasa. Une demande également rejetée.
Le mouvement évoque aussi des difficultés d’accès aux passeports pour des habitants de ces zones, y compris ses membres.
Il demande par ailleurs la restitution de biens de leurs membres confisqués par les services de l’État.
Enfin, la question de l’aéroport de Goma reste en suspens. Kinshasa pousse à sa réouverture. Mais l’AFC/M23 redoute une utilisation militaire de cette infrastructure.
Au terme de ce neuvième round, les avancées existent, mais les désaccords de fond restent entiers.
Points de friction
Sur le plan judiciaire, d’abord, l’AFC/M23 demande la levée de condamnations à mort visant certains de ses membres, ainsi que l’abandon de poursuites contre d’autres. Demande que Kinshasa refuse. Certains des concernés participaient d’ailleurs aux discussions cette semaine en Suisse.
Autre point de blocage, selon nos sources : les questions économiques. L’AFC/M23 réclame la réouverture des banques dans les zones qu’il contrôle, fermées et déconnectées par Kinshasa. Une demande également rejetée.
Le mouvement évoque aussi des difficultés d’accès aux passeports pour des habitants de ces zones, y compris ses membres.
Il demande par ailleurs la restitution de biens de leurs membres confisqués par les services de l’État.
Enfin, la question de l’aéroport de Goma reste en suspens. Kinshasa pousse à sa réouverture. Mais l’AFC/M23 redoute une utilisation militaire de cette infrastructure.
Au terme de ce neuvième round, les avancées existent, mais les désaccords de fond restent entiers.
Autres articles
-
Angola: entre ferveur religieuse et tensions sociales, le pape Léon XIV attendu à Luanda
-
Côte d’Ivoire: Tidjane Thiam, président fantôme d’un PDCI affaibli
-
Intégration régionale : La CEDEAO réaffirme la libre circulation comme moteur de la prospérité ouest-africaine
-
RDC: un premier groupe de migrants expulsés des États-Unis est arrivé
-
En Côte d’Ivoire, la suppression du visa douanier avec le Burkina et le Mali suscite de grandes attentes