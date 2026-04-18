Fatick : l’OCRTIS démantèle un trafic international de drogue et interpelle deux individus venus de Gambie

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Fatick, relevant de l’OCRTIS, a porté un coup d'arrêt à un trafic international le 16 avril 2026. L'opération a conduit à l'interpellation de deux individus en provenance de la Gambie et à la saisie de produits illicites.



Selon la Police nationale, l’interpellation a eu lieu sur la plateforme frontalière suite à un ciblage précis. Malgré une fouille corporelle initiale négative, l'attitude suspecte et le refus catégorique des deux voyageurs de présenter leurs bagages ont renforcé les soupçons des éléments de la Brigade.



Grâce à l'intervention d'un convoyeur du bus, les agents ont pu accéder à un sac de couleur bleue appartenant aux suspects. La fouille a permis de découvrir : neuf (09) sachets de Skunk (une variété puissante de cannabis), pour un poids total de 270 grammes et vingt-deux (22) canettes de « Bullet Vodka Mixed Drink » et quarante-huit (48) bouteilles de « Double Power Tonic Wine ».



Auditionnés, les deux mis en cause ont tenté de nier tout lien avec les produits saisis, évoquant la fuite d'un mystérieux troisième complice lors du contrôle.



Ils ont été placés en garde à vue pour « association de malfaiteurs, trafic international de drogue ».



Les investigations se poursuivent activement pour identifier et interpeller tout autre acteur impliqué dans ce réseau transfrontalier.