Affaire des talibés enchaînés: le maître coranique libre

Un dénouement heureux dans cette affaire de talibés enchaînés à Ndiagne (Louga) pour le maître coranique. Le verdict prononcé par le juge du tribunal de Grande instance de Louga, ce mercredi 4 décembre 2019, rend la liberté aux mis en cause.



Le juge a déclaré une peine deux ans avec sursis contre le maître coranique Cheikhouna Gueye et ses complices, jugés pour mise en danger de la vie d'autrui, violence et voie de fait et complicité, dans l'affaire des talibés enchaînés à Ndiagne, le 27 novembre dernier.