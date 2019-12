Affaire des talibés enchaînés: le verdict du procès du maître coranique et ses co-accusés attendu ce mercredi

Encore des risques d’affrontements, si le juge du tribunal de Grande instance de Louga suit le réquisitoire du Ministère publique qui avait requis deux ans de prison dont deux mois ferme contre le maître coranique Cheikhouna Gueye et ses complices, jugés pour mise en danger de la vie d'autrui, violence et voie de fait et complicité, dans l'affaire des talibés enchaînés à Ndiagne, le 27 novembre dernier.



En effet, les populations de Guet Ardo, accusés d'avoir dénoncé le maître Coranique sont menacées par celles de Ndiagne, si les prévenus sont condamnés ce mercredi.



Pour rappel, le 27 novembre dernier date du procès, le juge avait déclaré que les détenus seront fixés sur leur sort le 4 décembre prochain. Chose qui a révolté les populations qui s'étaient regroupées devant le palais de justice. Ils ont défoncé la porte du tribunal pour réclamer sans délai la libération immédiate et sans effet du « marabout » .



Le Khalife général des mourides a même envoyé un émissaire à Louga pour dissuader les disciples et autres populations d'user de toute forme de violence.