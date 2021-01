Affaire domestique ligotée et jetée du 3e étage: 5 ans de prison pour Soukeye Diop, Maïmouna Fall acquittée

La Chambre criminelle de Dakar a vidé mardi, le dossier de la domestique Nogaye Niang, ligotée et balancée du 3e étage, qui a été jugé le 15 décembre dernier. Les prévenues, Soukèye Diop et Ndèye Maïmouna Fall, fille de la patronne, ont été fixées sur leur sort.



La première, reconnue coupable de crime de tentative de meurtre, a été condamnée à 5 ans de prison ferme. Elle devra aussi allouer la somme de 10 millions de F Cfa à la victime qui sollicitait 25 millions de F Cfa.



La seconde, Maïmouna Anta Fall, plus chanceuse a été acquittée. Elle avait comparu libre. Au cours des débats d’audience, elle a reconnu s’être bagarrée avec la victime, mais dit être au premier étage au moment de la chute. Soukèye avait , elle aussi soutenu être sous la douche au moment des faits.



Âgé de 16 ans au moment des faits, Nogaye Niang est restée dans le coma pendant un mois et muette durant 2 ans. Elle a été admise à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff après sa chute du 3e étage avant d'être transférée au CHU de Fann.