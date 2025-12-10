Affaire du commissaire de l’aéroport AIBD: Abdou Mbow demande des explications au ministre de l’Intérieur

Le député Abdou Mbow a interpellé ce mercredi le ministre de l’Intérieur, Bamba Cissé, sur ce qu’il qualifie de dérives d’une « police politique », exigeant des explications publiques sur le cas du commissaire de l’aéroport, dont le limogeage annoncé semble finalement avoir été annulé.



Dès le début de son intervention, Abdou Mbow a tenu à rappeler au ministre la portée de sa mission. Revenant sur la double culture professionnelle de Bamba Cissé juriste et avocat, le député a insisté sur les valeurs qui devraient guider son action



« La doctrine du ministère de l'Intérieur varie selon les pays. Mais se comptant sur la sécurité intérieure, le maintien de l’ordre, la gestion des crises. La doctrine de l’avocat, varie selon des principes déontologiques qui guident sa profession : dignité, indépendance, conscience, probité et loyauté. Ces deux doctrines, combinées, doivent faire de vous un homme juste, un homme drapé de valeur républicaine », a déclaré Abdou Mbow.





Poursuivant son intervention, le député de l'opposition a insisté sur la nouvelle envergure des responsabilités du ministre, l'exhortant à servir l'ensemble de la nation et non une seule entité gouvernementale. « Monsieur le Ministère de l’Intérieur, je vous l’ai dit en commission vous n’êtes plus l’avocat du Premier ministre. Vous avez 18 millions de clients, c’est-à-dire les Sénégalais. Il ne faudrait pas qu’aujourd’hui que notre police soit transformée en police politique », a-t-il lancé.



L’essentiel de son interpellation a toutefois porté sur l’affaire du commissaire de l’aéroport international. Abdou Mbow a exigé des éclaircissements sur la situation de l’officier, après l’annonce de son limogeage.



« Je voudrais vous poser une seule question. J’ai entendu que le commissaire de l’aéroport est toujours en poste. Alors que vous aviez annoncé son limogeage. Est-ce qu’il est toujours en poste et s’il est toujours en poste ce qui a motivé cette décision ? », questionne-t-il.



Le député a ainsi mis le ministre Bamba Cissé face à ses déclarations antérieures, demandant la vérité sur le statut actuel du commissaire et les raisons potentielles d'un revirement de décision.

