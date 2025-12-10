Affaire Amadou Sall : Ibrahima Ba, fils d'Amadou Ba et le chauffeur libérés sous caution

Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Ba, et le chauffeur de la famille, Cheikh Tidiane Seck, ont recouvré la liberté ce mercredi. Selon certains médias, leur libération fait suite au versement d'une caution solidaire s'élevant à 550 millions de francs CFA.
Pour rappel, le fils de l’ancien Premier ministre était poursuivi pour « blanchiment de capitaux et complicité avec Amadou Macky Sall », fils de l'ancien président de la République, Macky Sall.
