Budget 2026 : 222,2 milliards de FCFA alloués au ministère de l'Intérieur

​Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a finalisé son projet de budget pour l'exercice 2026, affichant un montant global significatif destiné à renforcer la sécurité, la protection civile et l'administration territoriale. Le budget est arrêté à 222 257 775 532 FCFA en Autorisations d’Engagement (AE) et à 220 005 608 585 FCFA en Crédits de Paiement (CP).

​

L'analyse de cette enveloppe révèle une répartition stratégique des ressources, avec une priorité claire donnée au programme de la Sécurité publique.



​La Sécurité Publique, Programme Pilier.

Le programme Sécurité publique absorbe la part du lion des crédits, soulignant l'engagement de l'État pour la sûreté des citoyens avec un montant total fixé à 152 365 690 472 FCFA en AE et 150 869 415 279 FCFA en CP.

​​

Focus sur la Sécurité Civile et l'Administration

​Le programme Sécurité civile bénéficie également d'un budget important, s'élevant à 43 545 666 673 FCFA en AE, témoignant de l'importance accordée à la prévention et à la gestion des catastrophes. Ce montant inclut notamment 34,06 milliards de FCFA pour les dépenses de personnel et plus de 4,37 milliards de FCFA en investissements pour l'État.

​

Le programme Administration territoriale se voit allouer 15 371 352 561 FCFA en AE, avec une large part dédiée aux acquisitions de biens et services et aux dépenses de personnel, cruciales pour le bon fonctionnement des services décentralisés.



​La Gouvernance Électorale Prépare l'Avenir

​Malgré un montant plus modeste, le programme Gouvernance électorale (3,95 milliards de FCFA en AE) est significatif. Il met l'accent sur les investissements exécutés par l'État, avec près de 2,47 milliards de FCFA en AE, potentiellement en prévision de l'amélioration des infrastructures et des outils électoraux pour les futurs scrutins.



​Autres Programmes, le budget inclut également des allocations pour le Pilotage, Coordination et Gestion administrative. Ce programme, est évalué à 6,64 milliards de FCFA en AE), ainsi que pour des entités spécifiques comme les ​Fonds de Lutte contre les Incendies fixé à 200 millions de FCFA.

Compte de Commerce Police, un programme de 180 millions de FCFA.

​

En conclusion, le projet de budget 2026 du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique est un document ambitieux qui réaffirme la place centrale de la sécurité et de la résilience nationale dans les priorités gouvernementales, en allouant des ressources considérables aux investissements et au renforcement des capacités opérationnelles de ses différentes composantes.