À Abu Dhabi, Macky Sall appelle à une gouvernance inclusive de l’IA

L’ancien président du Sénégal, Macky Sall, a pris part ce 10 décembre au dernier jour du BRIDGE Summit à Abu Dhabi, où il a animé un panel consacré à l’impact des plateformes numériques. Intervenant devant un public international, il a mis l’accent sur la nécessité d’une gouvernance mondiale cohérente et concertée face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle et des technologies numériques.Macky Sall a souligné l’urgence de repenser les mécanismes de régulation afin de préserver les identités culturelles et les valeurs des peuples. « J’ai plaidé pour une gouvernance consensuelle et inclusive de l’IA pour la préservation des valeurs de culture et de civilisation des peuples et la protection spécifique de la jeunesse », a-t-il déclaré, rappelant les risques croissants liés à l’expansion non régulée des plateformes digitales.L’ancien chef de l’État a insisté sur la place que doit occuper le continent dans les débats mondiaux sur la transformation numérique. Selon lui, les enjeux de souveraineté, de protection des données et de sécurité culturelle nécessitent une implication accrue des pays africains. « L’Afrique doit participer de façon plus active au débat sur cet enjeu majeur de notre temps », a affirmé Macky Sall, appelant à une mobilisation stratégique pour ne pas laisser le continent en marge des grandes décisions internationales.Le BRIDGE Summit, qui réunit à Abu Dhabi décideurs, experts et acteurs de l’innovation, s’est imposé comme un espace de réflexion sur les transformations économiques et sociales liées aux technologies émergentes. L’intervention de Macky Sall s’inscrit dans cette dynamique, en alertant sur la nécessité d’associer gouvernance éthique, souveraineté numérique et développement inclusif.