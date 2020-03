Affaire du faux médecin : des virements de la RTS effectués dans le compte de la société de l’imposteur

Le faux médecin Amadou Samba a mis en place un mécaniste très huilé pour réussir ses coups. Nombres de sociétés et d’entreprises sont tombés dans le panneau, dont la Radiodiffusion télévision du Sénégal (RTS, publique), rapporte L’Observateur.



Le faux médecin était lié avec la RTS dans le cadre d’un contrat dûment signé avec sa société dénommée Médicalis. D’ailleurs le mis en cause a eu à encaisser, au moins à deux reprises, des chèques de la RTS de 1 et 5 millions FCFA. Les virements ont été effectués dans le compte de Médicalis ouvert dans les Livres de la Banque of Africa.



La quarantaine a été arrêtée, le 27 mars dernier, par les limiers de la Sûreté urbaine de Dakar. Il avait été engagé par plusieurs grosses sociétés au Sénégal pour effectuer des tests sur leurs employés. Samba Sall, qui avait falsifié l'entête de l'Institut Pasteur, déclarait systématiquement négatifs les cas suspects qui sont d'ailleurs tous en quarantaine après l'éclatement de cette rocambolesque affaire.



Il déclinait son CV, en ces termes : «Je me nomme Amadou Samba. Je suis médecin. J’effectue une spécialisation en développement industriel du médicament. Je suis titulaire exécutif d’un MBA à l’ISM. Par ailleurs, je suis un acteur politique et un membre de l’Apr militant de Rufisque.»



Une perquisition à son domicile a permis aux policiers de découvrir des poches de sang ainsi que des contrats liant le faux médecin à de grandes structures de la place.