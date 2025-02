Affaire du jeune homme battu a mort à yeumbeul : le policier libéré après audition

L’enquête sur la mort de Pape Coulibaly alias Diaz, jeune éleveur de volaille et de bétail, prend une nouvelle tournure. Landing G, policier en service au Groupement Mobile d’Intervention (GMI) de Kolda, a été auditionné puis libéré après une convocation au commissariat d’arrondissement (CA) de Yeumbeul nord (banlieue de Dakar). Il demeure néanmoins à la disposition de la justice, tandis que Kalidou T, alias Kalz, principal suspect et indicateur de la police, est toujours en fuite, informe L'Observateur.



Face aux enquêteurs, le GMI a défendu son innocence en affirmant " avoir seulement assisté à une bagarre entre Kalz et Pape Coulibaly." À l'en croire, il est intervenu par hasard pour les séparer avant de reprendre sa route. Cependant, cette version est contredite par un témoin clé, qui assure que le policier a activement participé à l’interpellation musclée de la victime avant que celle-ci ne soit embarquée de force.



Ce témoin rapporte que " Pape Coulibaly a refusé une fouille corporelle exigée par Kalz, ce qui aurait déclenché des violences. Le policier serait ensuite descendu de son véhicule pour prêter main-forte à Kalz, avant que les deux hommes ne disparaissent avec le jeune homme dans un véhicule."



Les enquêteurs s’interrogent sur la présence de Landing G à Yeumbeul, lui qui est affecté à Kolda et censé travailler en unité constituée, souligne le journal. Plus troublant encore, il était officiellement en congé au moment des faits. Certains soupçonnent donc qu’il aurait pu prétendre à une patrouille de sécurisation dans le secteur, à l’insu des autorités locales, pour extorquer de l’argent, avec des conséquences dramatiques.



Un autre élément renforce ces doutes : après la mort de Pape Coulibaly, Kalz a mystérieusement disparu. Selon certaines sources anonymes, Landing G pourrait avoir conseillé à son complice de s’éclipser pour éviter d’être impliqué.



Si l’autopsie évoque une mort naturelle, les circonstances restent floues. Des témoins affirment que Pape Coulibaly, après avoir été violemment maîtrisé, a été abandonné dans la rue en détresse. Affaibli et souffrant de douleurs atroces, il se serait traîné jusqu’au domicile de sa petite amie, où il a succombé.



L’agent du GMI, bien que remis en liberté, reste à la disposition de la justice.