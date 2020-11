Affaire du mariage entre homosexuels à Dakar : 13 des 25 prévenus relaxés

Treize (13) des 25 prévenus, poursuivis dans l'affaire dite de mariage entre homosexuels, ont été relaxés. Le tribunal des flagrants délits a accordé le "doute" à 12 prévenus, alors que le treizième a été purement et simplement relaxé. L'organisateur de la fête et le "marié" ont pris 6 mois ferme et le reste du groupe, 3 mois de prison. Pour rappel, le parquet avait requis deux ans de prison contre tous les mis en cause.



Dans la nuit du 20 au 21 octobre dernier, 25 homosexuels ont été arrêtés, dans un appartement sis à Mermoz, quartier huppé de Dakar, célébrant un mariage homosexuel et un anniversaire. Ils étaient 25 garçons âgés entre 16 et 30 ans, selon Libération.



Les limiers ont également mis la main sur 27 produits lubrifiants facilitant un rapport sexuel entre homosexuels, près d’une dizaine de tests VIH, des préservatifs, des lingettes, des bagues d’alliances, des savons, du maquillage, des pose-cils, rouge à lèvres, du parfum, entre autres accessoires.