Messi raccroche en sélection : les hommages affluent du monde entier

A 39 ans, la légende argentine du football Lionel Messi a annoncé lundi sa retraite internationale après plus de deux décennies d'une relation passionnelle avec sa sélection, conclue par une finale perdue au Mondial.



"Du temps s'est écoulé depuis la finale, et après y avoir beaucoup réfléchi, je veux vous annoncer à tous que je prends ma retraite avec l'équipe nationale. C'est une décision (...) qui fait encore mal au plus profond de moi, mais je comprends que c'est le moment", a écrit sur son compte Instagram l'octuple Ballon d'Or, qui a inscrit 125 buts en 207 sélections.



"Il ne me reste plus beaucoup de temps, les étapes se succèdent et celle-ci me fait particulièrement mal. J'aime, j'ai aimé et j'aimerai toujours la sélection. J'ai tout donné, je n'ai plus rien à donner, il y a de très bons jeunes qui arrivent derrière et qui méritent leur place", a poursuivi celui qui évolue à l'Inter Miami.



Dans son message, qui a généré plus de cinq millions de cœurs et un demi-million de commentaires en deux heures et demie, Messi explique avoir écrit ces mots le 21 juillet, soit deux jours après la finale du Mondial perdue contre l'Espagne (1-0 a.p.) près de New York. Le décès de son père et agent Jorge Messi, survenu entretemps, l'a conforté dans sa décision de tourner la page, a-t-il expliqué.



La retraite internationale de l'ancienne star du Barça et du Paris SG crée un vide dans le monde du football, habitué aux prouesses du N.10 qui a connu sa première sélection en 2005, et laisse orphelin son rival de toujours Cristiano Ronaldo, qui a admis en août qu'il envisageait de raccrocher bientôt les crampons.



"Merci d'avoir donné tant de joie à des millions de passionnés de foot", a commenté le président de la Fifa, Gianni Infantino. "Tu te retires du football international en tant que champion du monde et comme l'un des meilleurs joueurs que notre sport ait connus", ajoute le patron de la fédération internationale sur Instagram.



Pour sa dernière compétition avec l'Argentine, Messi a régalé lors du Mondial cet été, avec 8 buts dont un triplé contre l'Algérie. Mais il est passé à côté de sa finale. En 2014 au Brésil, il avait déjà trébuché sur la dernière marche, contre l'Allemagne (1-0 a.p.).



Son apothéose restera la Coupe du monde 2022 remportée aux dépens de la France aux tirs au but, au terme d'un scénario resté dans la légende de la compétition.



Son palmarès avec l'Argentine comprend aussi deux Copa America (2021, 2024), un titre olympique (2008), une Finalissima contre l'Italie championne d'Europe (2022) et un Mondial des moins de 20 ans (2005). Ses succès en sélection ont cimenté sa place dans le Panthéon du football argentin aux côtés de l'idole Diego Maradona.



- "Tu es éternel" -



"Juste merci, le plus grand de toute l'histoire, merci de nous avoir rendus tellement, mais tellement heureux, tu n'imagines pas combien de sourires tu as fait naître!! Tu es éternel", a réagi son coéquipier en sélection et à Miami, Rodrigo De Paul.



"Nous allons t'être reconnaissants toute notre vie d'être Argentin, d'avoir hissé l'Argentine au sommet du monde. D'avoir choisi d'être Argentin alors que tu aurais très bien pu choisir autre chose. Merci, Capitaine. Merci pour tout. Le meilleur de l'histoire", a salué Angel Di Maria, qui a côtoyé Messi au PSG et en sélection.



Pour Ernesto Godoy, 38 ans, enseignant à Buenos Aires, la retraite internationale de Messi marque "la fin d’une carrière hallucinante, un profil de sportif comme il y en a très peu: une façon de jouer au football qui est un mélange de constance technique et de football de rue". "Il y a eu Maradona, un vide, puis Messi, et maintenant nous allons vivre ce vide, vivre sans Messi, comme lorsque l’Argentine a vécu sans Maradona", anticipe-t-il.





La relation entre Messi, qui a quitté son pays natal à l'âge de 13 ans pour rejoindre le centre de formation de Barcelone, et sa sélection a connu de nombreux épisodes, pas toujours heureux. Le joueur avait ainsi annoncé sa retraite internationale en 2016, à la suite d'une troisième défaite en finale de la Copa America. Quelques semaines plus tard, il revenait sur sa décision.



La "Pulga" a confié après le décès de son père qu'il ne se voyait pas jouer "encore longtemps". Messi est sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2028 avec l'Inter Miami, pour lequel il a inscrit un quadruplé dimanche en championnat.



"Je pars avec la sérénité et la fierté de vous avoir offert, avec mes coéquipiers, des moments de rêve. C'était incroyable de vivre tout cela avec vous. Je vous aime! Merci à Dieu de m'avoir fait Argentin", a écrit Messi pour conclure son message d'adieu.



Avec AFP





