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Qualif Ligue des champions féminine : les Aigles de la Médina battent Determine Girls (1-0) et se qualifient en demi-finale



Qualif Ligue des champions féminine : les Aigles de la Médina battent Determine Girls (1-0) et se qualifient en demi-finale
Les Aigles de la Médina ont décroché leur billet pour les demi-finales du tournoi qualificatif de la Ligue des champions féminine de la CAF, zone UFOA/A, en s'imposant 1-0 face aux Libériennes de Determine Girls, ce lundi 31 août 2026.

Auteur de l'unique but de la rencontre, Aïssatou Fall a offert la victoire aux Médinoises, qui valident ainsi leur place dans le dernier carré de la compétition. 

Toujours en quête de l'unique ticket qualificatif pour la phase finale de la prestigieuse compétition continentale, les Aigles poursuivent leur chemin avec détermination.
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Moussa Ndongo

Lundi 31 Août 2026 - 20:28


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