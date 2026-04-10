Affaire du scandale homosexuel de Keur Massar : les secrets du suspect français interpellé

Selon le quotidien Libération, dans l’affaire du scandale homosexuel qui secoue le Sénégal, Florent J. M. M. est le seul Français interpellé par la Brigade de recherches de Keur Massar (banlieue de Dakar).



Testé positif au VIH/Sida, toujours selon le journal, c’est lui qui aurait activé ses «réseaux» dans le but de faire croire à «une répression aveugle» de l’homosexualité au Sénégal. Lors de son audition, il aurait admis son homosexualité. Pour sa défense, il rappelle, depuis le début, que le phénomène est «légal et accepté» dans son pays.