Expansion minière : Thor s’offre 100 % de Douta et s'étend à Bousankhoba

La société Thor a fourni un bilan opérationnel et financier de ses propriétés d'exploration minière situées à Kédougou pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 (« T4 2025 ») et les résultats financiers audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.



La Société a fait progresser le projet Douta jusqu’à l’étape d’étude de faisabilité préliminaire (EFP) de Douta étant publiée au début de l’exercice 2026. Les récentes études confirment un potentiel exceptionnel sur le site qui est jugé « financièrement robuste » avec une valeur estimée à 908 millions de dollars, portée par une prévision du prix de l'or à « 3 500 dollars l'once ».



Pour maximiser ses gains, l’entreprise a racheté les parts de ses partenaires pour détenir « 100 % » du projet. La Société a également augmenté l'empreinte potentielle du projet Douta et a annoncé l'acquisition d'une participation initiale de 70 % dans le permis d'exploration contigu de Bousankhoba. Selon le président Adrian Coates, ces avancées révèlent un projet « économiquement solide » et doté d'un « important potentiel d'exploration ».



L'année 2026 va marquer une étape décisive pour Thor, qui prévoit de « démarrer la construction du projet au second semestre 2026, tout en finalisant une étude de faisabilité optimisée ».