Guédiawaye: un chauffeur de 19 ans déféré pour agression d'un colonel des Douanes après un accrochage

Un simple accrochage entre deux voitures a viré à une violente altercation, le lundi 9 novembre 2026, au carrefour de Hamo 6. Insulté, retenu dans sa voiture et menacé par un jeune conducteur et ses accompagnateurs, un colonel des Douanes a échappé de justesse à un lynchage grâce à l'intervention des agents de la circulation. Le mis en cause, N. Dieng, âgé de 19 ans, est placé en garde à vue, selon les informations de L’Observateur.



A l’origine de cette affaire, aux environs de 22h, K. Fall, colonel des Douanes, âgé de 50 ans et domicilié à Yoff, circulait tranquillement en direction de Hamo 6 lorsqu'un autre véhicule est arrivé à vive allure de l'autre côté de la route avant de heurter le sien, à hauteur de l'intersection située près de la station-service.



Alors qu'un simple constat à l'amiable aurait pu régler la situation, le différend a pris une tournure particulièrement violente. Au moment où il est descendu de sa voiture pour constater les dégâts, le douanier a été pris à partie par le conducteur et ses accompagnateurs. Le groupe l'a abreuvé d'injures et a fini par maintenir de force les portières de son véhicule pour l'empêcher de s'en dégager.



Des aveux et des excuses



Selon les déclarations du plaignant dans sa plainte déposée au poste de police de Wakhinane-Nimzatt, ses antagonistes se seraient mis à lui barrer la route avec véhémence et auraient tenté de s'en prendre physiquement à lui. Il a fallu l'intervention des agents de la circulation pour mettre fin à cette scène d'une rare violence et éviter que l'altercation ne connaisse une issue dramatique.



Interpellé et conduit au siège du service, le mis en cause est identifié comme N. Dieng, chauffeur âgé de 19 ans, domicilié à Wakhinane-Nimzatt. Entendu sur procès-verbal, le jeune homme reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Pour justifier son comportement, il affirme avoir cru que K. Fall était un faux douanier cherchant à l'intimider. Une explication qui n'a pas empêché son placement en garde à vue.



Déféré au parquet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye, mardi 10 novembre, N. Dieng devra répondre de faits de violences et voies de fait, destruction de biens appartenant à l'État, mise en danger de la vie d'autrui et injures publiques.