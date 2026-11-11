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Dakar : un grand-père de 84 ans déféré pour de présumés sévices corporels sur son petit-fils de 6 ans



Dakar : un grand-père de 84 ans déféré pour de présumés sévices corporels sur son petit-fils de 6 ans
Interpellé par la brigade des mœurs et mineurs du commissariat central de Dakar, B.B. Diallo, âgé de 84 ans, a été déféré au parquet de Dakar, mardi 10 novembre, pour maltraitance sur un mineur âgé de 6 ans.
 
Selon Libération, les policiers ont agi après des renseignements faisant état de sévices corporels fréquents qu'il infligerait à son petit-fils M.S.
 
Lors de son audition, B.B. Diallo s'est défendu en soutenant que la dernière fois qu'il aurait frappé son petit-fils, né de père inconnu, remonterait à 3 mois.
 
Il a prétendu avoir récupéré son petit-fils, qui vivait avec sa maman à Tambacounda, pour lui inculquer une bonne éducation.
 
Enfin, il soutient être victime d'un complot de sa bailleuse qui l'aurait dénoncé aux policiers.
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Charles KOSSONOU

Mercredi 11 Novembre 2026 - 10:47


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