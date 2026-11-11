Dakar : un grand-père de 84 ans déféré pour de présumés sévices corporels sur son petit-fils de 6 ans

Interpellé par la brigade des mœurs et mineurs du commissariat central de Dakar, B.B. Diallo, âgé de 84 ans, a été déféré au parquet de Dakar, mardi 10 novembre, pour maltraitance sur un mineur âgé de 6 ans.
Selon Libération, les policiers ont agi après des renseignements faisant état de sévices corporels fréquents qu'il infligerait à son petit-fils M.S.
Lors de son audition, B.B. Diallo s'est défendu en soutenant que la dernière fois qu'il aurait frappé son petit-fils, né de père inconnu, remonterait à 3 mois.
Il a prétendu avoir récupéré son petit-fils, qui vivait avec sa maman à Tambacounda, pour lui inculquer une bonne éducation.
Enfin, il soutient être victime d'un complot de sa bailleuse qui l'aurait dénoncé aux policiers.
Selon Libération, les policiers ont agi après des renseignements faisant état de sévices corporels fréquents qu'il infligerait à son petit-fils M.S.
Lors de son audition, B.B. Diallo s'est défendu en soutenant que la dernière fois qu'il aurait frappé son petit-fils, né de père inconnu, remonterait à 3 mois.
Il a prétendu avoir récupéré son petit-fils, qui vivait avec sa maman à Tambacounda, pour lui inculquer une bonne éducation.
Enfin, il soutient être victime d'un complot de sa bailleuse qui l'aurait dénoncé aux policiers.
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