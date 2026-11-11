Lycée Limamoulaye : deux élèves arrêtés pour avoir tenté de s’inscrire en Première avec de faux bulletins

Trois jeunes hommes ont été placés en garde à vue au poste de police de Wakhinane-Nimzatt pour des faits présumés de faux et usage de faux, d’association de malfaiteurs et d’escroquerie. Ils auraient tenté de contourner l’exclusion de deux élèves du lycée Limamoulaye, recalés à deux reprises en classe de Seconde, en fabriquant de faux bulletins de notes.



Selon les informations de L'Observateur, les faits ont été signalés le 10 novembre 2026 par le proviseur de l’établissement. Les deux élèves, âgés de 20 ans, auraient sollicité les services d’un faussaire présumé pour obtenir de faux documents scolaires, moyennant 3 000 FCFA par bulletin. Leur objectif était de décrocher une inscription en Première L2 malgré leur exclusion.



Interpellés par les éléments de la Brigade de recherches, les deux mis en cause auraient reconnu les faits et désigné M. Bâ, également âgé de 20 ans, comme leur fournisseur. Ce dernier aurait à son tour reconnu la confection des documents litigieux, tout en évoquant l’intervention d’un complice présumé, Lamine, qui serait décédé lors d’un voyage clandestin par pirogue.



Les trois suspects ont été placés en garde à vue. Ils devront répondre des faits présumés d’association de malfaiteurs, de faux et usage de faux portant sur des documents administratifs et d’escroquerie.