Lycée Limamoulaye : deux élèves arrêtés pour avoir tenté de s’inscrire en Première avec de faux bulletins

Trois jeunes hommes ont été placés en garde à vue au poste de police de Wakhinane-Nimzatt pour des faits présumés de faux et usage de faux, d’association de malfaiteurs et d’escroquerie. Ils auraient tenté de contourner l’exclusion de deux élèves du lycée Limamoulaye, recalés à deux reprises en classe de Seconde, en fabriquant de faux bulletins de notes.
Selon les informations de L'Observateur, les faits ont été signalés le 10 novembre 2026 par le proviseur de l’établissement. Les deux élèves, âgés de 20 ans, auraient sollicité les services d’un faussaire présumé pour obtenir de faux documents scolaires, moyennant 3 000 FCFA par bulletin. Leur objectif était de décrocher une inscription en Première L2 malgré leur exclusion.
Interpellés par les éléments de la Brigade de recherches, les deux mis en cause auraient reconnu les faits et désigné M. Bâ, également âgé de 20 ans, comme leur fournisseur. Ce dernier aurait à son tour reconnu la confection des documents litigieux, tout en évoquant l’intervention d’un complice présumé, Lamine, qui serait décédé lors d’un voyage clandestin par pirogue.
Les trois suspects ont été placés en garde à vue. Ils devront répondre des faits présumés d’association de malfaiteurs, de faux et usage de faux portant sur des documents administratifs et d’escroquerie.
Selon les informations de L'Observateur, les faits ont été signalés le 10 novembre 2026 par le proviseur de l’établissement. Les deux élèves, âgés de 20 ans, auraient sollicité les services d’un faussaire présumé pour obtenir de faux documents scolaires, moyennant 3 000 FCFA par bulletin. Leur objectif était de décrocher une inscription en Première L2 malgré leur exclusion.
Interpellés par les éléments de la Brigade de recherches, les deux mis en cause auraient reconnu les faits et désigné M. Bâ, également âgé de 20 ans, comme leur fournisseur. Ce dernier aurait à son tour reconnu la confection des documents litigieux, tout en évoquant l’intervention d’un complice présumé, Lamine, qui serait décédé lors d’un voyage clandestin par pirogue.
Les trois suspects ont été placés en garde à vue. Ils devront répondre des faits présumés d’association de malfaiteurs, de faux et usage de faux portant sur des documents administratifs et d’escroquerie.
Autres articles
-
Dette publique, blocage des financements, FMI : Moubarack Lo décrypte les défis budgétaires du Sénégal
-
Affaire du sondage de Cheikh Yérim Seck : Moubarack Lô dénonce des «inventions» et met en garde
-
Insuffisance rénale: plus de 750 000 Sénégalais concernés, 4000 nouveaux cas graves chaque année
-
Guédiawaye: un chauffeur de 19 ans déféré pour agression d'un colonel des Douanes après un accrochage
-
Dakar : un grand-père de 84 ans déféré pour de présumés sévices corporels sur son petit-fils de 6 ans