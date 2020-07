Affaire du vol de la Range de Eumeu Sène : l’autopsie enfonce deux (2) proches du lutteur accusés de meurtre

L’affaire a fait un grand bruit ce week-end à Petit Mbao, une localité située à 10 km de Dakar. L’enquête ouverte suite à la mort du présumé voleur de la Range appartenant au lutteur Eumeu Sène se poursuit et prend une nouvelle tournure après la sortie de l’autopsie. Les deux membres de la garde rapprochée du lutteur arrêtés et accusés de "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort", risquent d’être poursuivis pour meurtre.



En effet, selon les résultats de l’autopsie, le présumé voleur, Ibrahima Touré, est mort de "contusions multiples sur le tronc et les membres avec hémorragie cutanée musculaire de grande abondance à la suite de coups et blessures volontaires par un objet contondant".



Selon « Les Echos », les parents de la victime, des proches d’Eumeu Sène, et ses voisins témoins du lynchage ont été entendus par la gendarmeries. Le reste de la bande est activement recherché. La garde à vue des lieutenants du lutteur a été prolongée.