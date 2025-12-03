Affaire du vol de moto : Marème Nar obtient une liberté provisoire

Marème Nar a recouvré la liberté. Le juge du premier cabinet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye lui a accordé une liberté provisoire ce mercredi 3 décembre 2025.
Poursuivie pour association de malfaiteurs et vol commis la nuit en réunion, elle avait été placée sous mandat de dépôt en mai dernier. Marème est soupçonnée d’être impliquée dans le vol d’une moto appartenant à un agent de police.
Poursuivie pour association de malfaiteurs et vol commis la nuit en réunion, elle avait été placée sous mandat de dépôt en mai dernier. Marème est soupçonnée d’être impliquée dans le vol d’une moto appartenant à un agent de police.
Autres articles
-
Bonne Gouvernance : le chef de l’État exige la finalisation de la nouvelle stratégie nationale
-
USSEIN : après les incidents à Kaolack, l’Université maintient le dispositif sécuritaire et appelle au calme
-
Conseil des ministres : le Président Diomaye détaille ses actions pour la famille, la jeunesse, les femmes et les personnes handicapées
-
Dieuppeul : quatre (4) individus interpellés après une série de cambriolages à Dakar
-
Ziarra annuelle de Madinatoul Houda : le comité d’organisation décline ses attentes pour la 40e édition