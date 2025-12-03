Affaire du vol de moto : Marème Nar obtient une liberté provisoire

Marème Nar a recouvré la liberté. Le juge du premier cabinet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye lui a accordé une liberté provisoire ce mercredi 3 décembre 2025.



Poursuivie pour association de malfaiteurs et vol commis la nuit en réunion, elle avait été placée sous mandat de dépôt en mai dernier. Marème est soupçonnée d’être impliquée dans le vol d’une moto appartenant à un agent de police.

