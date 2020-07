Affaire femme humiliée à Sacré coeur: les auteurs de la vidéo jugés ce vendredi

Ibrahima Diaw et ses complices, qui ont tenté de nier les faits devant le procureur de la République, ont sans doute « oublié » qu’ils s’étaient eux-mêmes filmé en commettant leur acte ignoble, sur une fille ligotée et sans défense, F.N. Les trois prévenus, Ibrahima Diaw, Babacar Ndiaye et Moussa Diallo sont placés sous mandat de dépôt et ont été envoyés en prison dès la fin de leur garde-à-vue, mercredi dernier à la police de Dieuppeul. En attendant leur procès prévu ce vendredi 24 juillet, devant le tribunal des Flagrants délits de Dakar.



Trois chefs d’inculpation sont retenus contre eux notamment collecte et diffusion de données à caractère personnel, attentat à la pudeur et atteinte à la dignité humaine. Ils avaient été arrêtés par la police de Dieuppeul, à la suite d’une vidéo virale sur les Réseaux sociaux, les montrant faisant subir un traitement dégradant et inhumain à une jeune dame, qu’ils accusaient de vol, sans préciser dans la fameuse vidéo ce qu’elle leur avait volé. Elle a été traitée de mots blessants, par ces jeunes, qui sont allés jusqu’à lui tripatouiller ses parties intimes, tout en immortalisant leur forfait en se filmant.



Toutefois, selon la famille de la victime, la malheureuse ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Son père a présenté son dossier médical au commissaire de la police de Dieuppeul. C’est la raison pour laquelle elle n’a pas été entendue par les enquêteurs qui se sont limités à l’audition des témoins et des mis-en-cause.