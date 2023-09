Affaire fuite d’audios: Awa Baba Thiam arrêtée puis relâchée

Pour une affaire de marraine qui a mal tourné, des audios injurieux et une plainte, Awa Baba Thiam a été déférée hier mercredi puis relâchée. L'histoire a démarré peu de temps après le mariage de sa fille avec Seydina Alioune Seck, le frère du célèbre chanteur Waly Ballago Seck.



Une série choquante de cinq à six messages vocaux, attribués à Salla Sow, accompagnés de réponses acerbes d'Awa Baba, a exposé leur querelle au grand jour.



La dispute a dépassé le cadre privé et s'est intensifiée au point d'impliquer les autorités judiciaires. Awa Baba Thiam a été la première à porter plainte contre Salla Sow pour « diffamation et injures publiques ». Par la suite, la dame Sow a riposté en portant plainte contre X, alléguant avoir reçu des menaces et des injures d'un numéro inconnu.



Ledit numéro a été identifié par la Sonatel appartenir à la bonne d’Awa Baba Thiam.



L'enquête suivant son cours, le procureur avait entre ses mains deux affaires distinctes résultant de ces plaintes croisées. Poussant plus loin les investigations, il a été découvert que c’est la bonne de Awa Baba Thiam qui est la propriétaire de la puce qui a fait fuitée les audios.



Convoquée, celle-ci a confié que c’est sa patronne qui utilise ce téléphone. Pire encore, la bonne a révélé avoir été kidnappée par les enquêteurs de la Sûreté urbaine (Su) qui l’ont enfermée dans une pièce, menacée et contrainte a accusé sa patronne d’être celle qui a envoyé les messages.