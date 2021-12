Affaire "kidnapping" militaires bissau-guinéens: les pêcheurs sénégalais prennent un mois assorti du sursis

Idrissa Koné, Amadou Ba, El Haj Malick Sarr dit « Ass», Maguette Guèye dit « Vieux » Mamadou Diokh, Seydou Keita, Yoro Abdoulaye Dia, Ismaïla Bâ, Mamadou Diop, Mbaye Diop, Ibrahima Baldé, Cheikh Atab Sagna, Abibou Dièye, Dame Yade, Saliou Guèye, Assale Jean-Louis Mian, Mouhamed Diallo, Mamadou Bâ et Babacar Ndiaye, les 18 pêcheurs de Joal accusés d’avoir enlevé des gardes côtes bissau-guinéens alors qu’ils se trouvaient dans les eaux de ce pays, ont été condamnés hier à une peine d’un mois de prison assortie du sursis par le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Mbour qui a statué en audience des flagrants délits.



A la barre, les prévenus ont unanimement nié les faits qui leur étaient reprochés. Pour rappel, ces pêcheurs, composés d’Ivoiriens, de Guinéens et de Sénégalais avaient amené à bord de leur équipage Adao de Oliviera, Manuel Correa, Mario Ntchude, Domingos A De Sousa, des garde-côtes bissau-guinéens. Les deux capitaines sénégalais des pirogues impliqués dans les incidents avaient été transportés, pour leur part, en Guinée-Bissau où ils avaient été contraints de payer, l’un, 1 300 000 F CFA, et l’autre 1 100 000 F CFA. Après avoir acquitté ces sommes, ils avaient pu retourner au Sénégal. Ils ont été entendus hier, mardi en tant que témoins.



Ce qu’il s’est réellement passé

Mardi, à la barre du tribunal des Flagrants délits de Mbour, l’avocat des prévenus, Me Fadel Fall, a retracé le film de ce présumé kidnapping. « En réalité, il se trouve que l’armée bissau- guinéenne avait arraisonné les pirogues vers 11 h de la matinée. Les militaires ont pris les capitaines des deux pirogues et ont laissé deux militaires dans chaque pirogue. Ces militaires devaient prendre la direction de la Guinée-Bissau. Ils devaient gérer la capitainerie des embarcations. Malheureusement, ils se sont perdus. Ils ont tourné en rond jusqu’au lendemain, ne sachant pas où aller » narre l’avocat.



Qui poursuit: « Ils ont alors rencontré des pêcheurs qui leur ont dit qu’ils étaient en territoire gambien. À ce moment-là, il leur était plus facile de revenir au Sénégal, car le carburant commençait à manquer ».



Les militaires bissau-guinéens se seraient opposés à cette solution alternative. Pour intimer l’ordre à nos compatriotes pêcheurs de refaire cap sur la Guinée-Bissau, ils ont tiré trois balles. Dans la mêlée, leurs armes sont tombées dans l’eau. Les pêcheurs, animés par un élan de survie, ont alors mis le cap sur le Sénégal tout en prenant le soin d’appeler pour prévenir.



Au vu de tout cela, l’avocat de la défense a imploré l’indulgence et la compréhension du tribunal à l’endroit de ces pêcheurs. Il a même invoqué la rareté des ressources qui, selon lui, pousse aujourd’hui nos pêcheurs dans les eaux interdites. Il a soutenu que les prévenus ne se sont pas opposés aux garde-côtes bissau-guinéens et encore moins refusé d’obtempérer. De ce fait, Me Fadel Fall a plaidé leur relaxe pure et simple de tous les chefs d’accusation dont ils faisaient l’objet.



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné les pêcheurs à une peine d’un mois de prison assortie du sursis. En même temps, il a ordonné la restitution aux pêcheurs des moteurs de leurs pirogues, rapporte Le Témoin qui a assisté à l'audience.