Affaire softcare : un rassemblement prévu le 06 février pour "exiger une communication claire" sur le dossier

En réponse à «plus de 40 jours de silence des autorités sanitaires» sur l’affaire softcare, le collectif "Lumière", créé à l'occasion de ce dossier, invite « l’ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais » à un rassemblement ce vendredi 06 février 2026 à partir de 15 heures, devant le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.



Selon le collectif, cette mobilisation a pour but «d’exiger une communication claire, transparente et responsable sur les produits Softcare ».



Pour rappel, dans un communiqué rendu public le 11 décembre 2025, l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) a annoncé la suspension de la commercialisation des produits de la marque Softcare « jusqu'à la mise en conformité du processus de fabrication ». Cette décision a été prise par l’ARP après avoir découvert la « présence de matières premières périmées dans le circuit de fabrication » lors d’une inspection effectuée dans l’usine Softcare, sise à Sindia, dans la région de Thiès.



Ainsi, un collectif de la société civile, porté par le député Guy Marius Sagna et le mouvement FRAPP, avait déposé une pétition et des lettres de protestation au ministère de la Santé. Ledit collectif dénonce par-là, le mutisme des autorités face aux doutes entourant la « dangerosité » des produits Softcare et des soupçons de « corruption » au sein de l’ARP. Trois députés avaient également demandé l'audition du directeur de l'ARP sur les dysfonctionnements relevés au sein de ladite agence.



