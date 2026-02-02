Météo du 02 au 03 février: un «temps doux» à Dakar, une forte chaleur annoncée à l’intérieur du pays (ANACIM)

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce qu’il «fera chaud à l’intérieur» du Sénégal, dans la période du lundi 02 février à 12 heures au vendredi 03 février à 12 heures, avec des températures maximales qui atteindront 36 à 39°C.



Dans son bulletin météo publié ce lundi, l’ANACIM assure, par contre, que «le temps sera plutôt doux sur Dakar», la capitale du pays. En ce qui concerne la fraicheur nocturne et matinale, elle persistera sur le territoire particulièrement sur le Nord et le littoral où les températures baisseront en-dessous 20°C. Les vents, de secteur Nord, souffleront avec une intensité faible à modérée devenant momentanément assez forte sur Dakar.



Durant la période de validité de ce bulletin, un temps ensoleillé dominera la majeure partie du pays. Toutefois, au cours de l’après-midi jusqu’à la nuit, la présence de voile de nuages fins sera notée sur le centre-sud et le sud, précise encore la note météorologique.